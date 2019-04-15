Минская турфирма брала предоплату и не выполняла свои обязательства

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная турфирма "Солид" брала 100% предоплаты за услуги и не выполняла свои обязательства, милиция ищет пострадавших. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В Центральное РУВД столицы в октябре 2018 года обратились граждане, которые сообщили, что одна из туристических фирм не исполнила свои обязательства. Сотрудники отдела уголовного розыска провели проверку по данному факту. "Граждане обращались в ООО "Солид", сотрудники фирмы подбирали для них туры, принимали предоплату в размере 100% от стоимости путешествия, а после обязались осуществлять дальнейшее сопровождение вплоть до вылета из Минска. Но отправиться на отдых люди так и не смогли, как и вернуть свои деньги. В милицию уже обратились 10 человек с заявлением о противоправности действий ООО "Солид", однако у сотрудников милиции есть основания полагать, что потерпевших значительно больше", - проинформировали в ГУВД.
Пострадавшим от действий ООО "Солид" необходимо обращаться в Центральное РУВД Минска лично или по телефонам 8(017) 288-02-02, 8(025)775-86-72, 102.-0-
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