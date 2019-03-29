В Витебске завершено расследование дела в отношении директора фирмы "Лакоста Тур"

29 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении директора турфирмы "Лакоста Тур", сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Как сообщалось, директор и учредитель общества с ограниченной ответственностью "Лакоста Тур" с февраля по октябрь 2018 года под предлогом оказания туристических услуг завладела деньгами 15 жителей Витебска. Женщина предоставила им фиктивные документы (договоры, страховки и билеты). Люди узнавали, что их обманули, как в Витебске, так и за пределами Беларуси (в одном из случаев - две семьи в украинском аэропорту Борисполь, в другом - две семьи с детьми в аэропорту Жуляны), после чего клиенты возвращались домой. Общий ущерб составил более Br30 тыс.

Женщине предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемая возместила ущерб некоторым потерпевшим.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-