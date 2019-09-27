Минские таможенники обнаружили в посылках более 750 пропитанных ЛСД марок

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Минской региональной таможни обнаружили в почтовых отправлениях более 750 пропитанных ЛСД марок, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Попытку перемещения опасного психотропного вещества таможенники выявили в почтовой корреспонденции, поступившей из Польши в адрес 27-летнего жителя Марьиной Горки. 750 марок было плотно запаяно в вакуумный пакет. Через несколько дней кинологи обнаружили еще один конверт - уже в адрес жительницы Смолевичского района. В конверте внутри поздравительной открытки были спрятаны две марки.

Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили, что все марки пропитаны особо опасным психотропным веществом - лизергидом, более известным как ЛСД.

По фактам незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС данного вещества Минской региональной таможней возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.328-1 УК Беларуси.-0-