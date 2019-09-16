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16 сентября 2019, 09:35

Минский бизнесмен обманул партнеров на Br62 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприниматель из Минска обманул 14 партнеров по бизнесу, возбуждено уголовное дело. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Три года назад минчанин решил попробовать свои силы в предпринимательстве. В столице он открыл парикмахерскую и несколько объектов, где продавались продукты питания и предметы первой необходимости. Спустя время коммерсант понял, что бизнес не идет - он поменял место регистрации одной фирмы на Осиповичский район и открыл еще две торговые точки. В итоге всю свою коммерческую деятельность мужчина сосредоточил именно на этих двух объектах.

Как выяснили сотрудники ОБЭП Осиповичского РОВД, мужчина создал предприятия, от имени которых заключил около 40 договоров с различными субъектами хозяйствования. "По ним отгружал продукцию, которую и реализовывал через свои фирмы. Однако всю выручку бизнесмен забирал себе без каких-либо учетных документов. Мужчина сам приезжал за деньгами или работники шли на почту и денежным переводом отправляли нужную сумму", - пояснили в МВД.

Впоследствии свои фирмы бизнесмен довел до банкротства: не вкладывая деньги в развитие, он только изымал средства. Ассортимент беднел, обороты падали, продавцы со временем уволились. "Таким образом бизнесмен завладел товарно-материальными ценностями 14 субъектов хозяйствования на общую сумму более Br62 тыс. В отношении 32-летнего мужчины следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество) УК ", - рассказали в ведомстве.-0-

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