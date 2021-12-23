Минский школьник поджег чужую иномарку

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 23 декабря 2021
Минск -7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:10 Замминистра обороны проведет 25 декабря прямую телефонную линию Общество
17:09 Сивец: основная цель санкций против Беларуси и России - нарушить стабильность в обеих странах Политика
17:07 ГАИ призывает к внимательности в связи с увеличением транспортного потока накануне праздников Регионы
17:06 Нижевич: бюджет СГ является уникальным инструментом интеграционного образования Экономика
17:02 НЦЗПИ передал новогодние подарки воспитанникам социально-педагогического центра Борисовского района Регионы
16:59 Чеботарь о приоритетах 2022 года: инвестиции, экспорт, зарплата Экономика
16:58 В Витебской области подвели итоги литературной премии имени Бровки Культура
16:58 В атмосфере минувших столетий: областной новогодний бал собрал талантливую молодежь в Гомеле Регионы
16:55 Парламентам Беларуси и России предстоит принять до 400 законов для реализации программ по углублению интеграции Политика
16:51 Беженец из ТЛЦ: мечтаю отдать сына в футбольную академию, в родной стране спорт не в почете Общество
16:38 Костевич о выпускниках интернатов: даже став взрослыми, они все еще наши дети Регионы
16:37 На поддержку предпринимательства в Могилевской области в 2022 году направят почти Br4 млн Регионы
16:32 Синявский передал от МЧС учащимся Молодечненской школы-интерната спортивный городок Общество
16:32 Следователи выясняют обстоятельства смерти школьницы в Барановичах Происшествия
16:26 Минский школьник поджег чужую иномарку Происшествия
16:14 БРПО передала подарки воспитанникам Ганцевичской вспомогательной школы-интерната Регионы
16:09 Лукашенко наградил медалью сотрудника МЧС, спасшего в Гомеле девушку от насильника Президент
16:01 Певцу Владимиру Провалинскому присвоено звание народного артиста Беларуси Президент
16:00 Страхар: рост инвестиций и ВРП обеспечит стабильное развитие региона Регионы
16:00 Госнаград удостоены представители различных сфер деятельности Президент
15:46 КГК: в решении проблемы долгостроев наблюдается положительная динамика Регионы
15:42 Минкультуры определило трех победителей конкурса режиссерских экспликаций Культура
15:36 Уникальный музей мопедов в Витебске получил постоянную прописку Регионы
15:28 Рекламная игра "100 тысяч на мечту!" Общество
15:27 Салон связи МТС превратился в вернисаж. Посетители увидят выставку уникальных картин Общество
15:22 Путин не исключает блокировки иностранных IT-сервисов в случае игнорирования законов РФ В мире
15:20 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1203 пациента с COVID-19, выписаны 1498 Общество
15:19 Брестская облбольница ожидает поставку нового эмиссионного томографа в начале 2022 года Регионы
15:18 В Дрогичине закрыли четыре торговых павильона из-за нарушения температурного режима Регионы
15:14 Следующая сессия Парламентского собрания пройдет в Беларуси Политика
Все новости
Все новости
Происшествия
23 декабря 2021, 16:26

Минский школьник поджег чужую иномарку

Скриншот из видео ГУВД Мингорисполкома
Скриншот из видео ГУВД Мингорисполкома

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Советского РУВД Минска по подозрению в поджоге автомобиля задержали ученика 10-го класса одной из столичных школ. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Оперативники выяснили, что в один из дней, находясь возле гаражного кооператива, подросток обратил внимание на припаркованную автомашину Opel Zafira. Школьник вскрыл двери иномарки, проник внутрь и стал рассматривать содержимое салона. В результате манипуляций несовершеннолетнего с найденной в машине зажигалкой в салоне загорелась обшивка. Подросток с места происшествия скрылся. Сумма ущерба составила около $3,5 тыс.", - рассказали в ГУВД.

Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МВД Минск поджог
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Следователи выясняют обстоятельства смерти школьницы в Барановичах
Фото из архива Трое минчан стали жертвами кибермошенников и лишились более Br52 тыс.
Фото из архива Еще одно объединение граждан признано экстремистским формированием
Фото УСК по городу Минску Заключен под стражу водитель, совершивший ДТП на каршеринговом авто в Минске
Фото из архива В Гродно будут судить создателя преступной группы по продаже наркотиков
Фото из архива Пенсионера в Барановичах оштрафовали за избиение подростка
Главное
Во время совещания Лукашенко: через день-два проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение
Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции начнется на следующей неделе
"Дух именно народовластия". Кочанова о проекте обновленной Конституции
Чеботарь о приоритетах 2022 года: инвестиции, экспорт, зарплата
Топ-новости
Лукашенко: в случае изменения Конституции система управления в государстве будет отстроена заново
Акулович: Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся
Госнаград удостоены представители различных сфер деятельности
В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год
ГПК разъяснил механизм пересечения границы по биометрическим паспортам
Сивец: основная цель санкций против Беларуси и России - нарушить стабильность в обеих странах
КГК: в решении проблемы долгостроев наблюдается положительная динамика
"Бабушкина крынка" стала выпускать йогурты с новыми вкусами
Парламентам Беларуси и России предстоит принять до 400 законов для реализации программ по углублению интеграции
Путин: Москве и Минску удалось достичь понимания в вопросах интеграции
Карпович: после принятия новой Конституции законодателей ожидает очень активная работа
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1203 пациента с COVID-19, выписаны 1498
МВД готово к обеспечению безопасности граждан во время празднования Нового года и Рождества
Маркевич: государство делает все возможное для счастливого детства наших ребят
Мысливец: масштабное социсследование будет служить основой для принятия управленческих решений
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.