Минский школьник поджег чужую иномарку

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Советского РУВД Минска по подозрению в поджоге автомобиля задержали ученика 10-го класса одной из столичных школ. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Оперативники выяснили, что в один из дней, находясь возле гаражного кооператива, подросток обратил внимание на припаркованную автомашину Opel Zafira. Школьник вскрыл двери иномарки, проник внутрь и стал рассматривать содержимое салона. В результате манипуляций несовершеннолетнего с найденной в машине зажигалкой в салоне загорелась обшивка. Подросток с места происшествия скрылся. Сумма ущерба составила около $3,5 тыс.", - рассказали в ГУВД.

Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом.-0-