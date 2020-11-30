Минский студент ударил сотрудника милиции - дело направлено в суд

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Советского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении студента одного из столичных высших учебных заведений, который на незаконном массовом мероприятии ударил сотрудника ОВД, чтобы избежать задержания. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Молодой человек обвиняется в применении насилия к сотруднику органов внутренних дел для воспрепятствования его законной деятельности по ст.364 УК.

Как следует из материалов дела, парень 17 октября участвовал в акции студенческого протеста. В это время сотрудники ОМОН ГУВД Минского горисполкома выполняли свои должностные обязанности по охране общественного порядка, пресечению правонарушений и задержанию граждан, которые их совершили.

Чтобы избежать задержания за административное правонарушение, обвиняемый ударил сотрудника милиции не менее одного раза рукой в лицо, тем самым "причинил ему телесные повреждения в виде ушибленной раны в проекции левой надбровной дуги и кровоподтек верхнего века левого глаза".

После изучения материалов дела и собранной доказательной базы в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласилась с квалификацией содеянного.-0-