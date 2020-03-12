Минскую школу эвакуируют из-за пожара

Фото из Twitter-аккаунта МЧС Минска
12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учеников и преподавателей эвакуируют из минской школы №215 из-за сообщения о пожаре. Такая информация размещена в официальном Twitter-аккаунте МЧС Минска, сообщает БЕЛТА.
"Спасатели работают по сообщению о пожаре в школе по улице Слободской. Организована эвакуация учащихся и преподавателей", - сообщает МЧС.
Администрация школы вывела на свежий воздух 902 человека. На данный момент никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются. Одна из версий - короткое замыкание.
Возгорание имущества в подсобном помещении на площади 1 кв.м ликвидировано до прибытия спасателей.-0-
Фото из Twitter-аккаунта МЧС Минска