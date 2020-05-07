Мину с посланием красноармейцев немецким солдатам нашли в Светлогорском районе

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мину с листовками, адресованными Красной армией немецким солдатам и офицерам, обнаружили во время строительства и благоустройства прилегающей территории мемориального комплекса на месте сожженной в годы войны деревни Ола в Светлогорском районе. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова.

Мину обнаружили в лесу. Внутри не было ни боевого заряда, ни осколков. "В герметичном корпусе сохранилась целая пачка листовок на немецком языке. Это было обращение Красной армии к немецким солдатам и офицерам", - рассказала пресс-секретарь. Текст написан на синей бумаге, предположительно, для того чтобы листовки лучше были видны на снегу после сбрасывания мины с воздуха.

"Командование Красной армии уже предупреждало и предупреждает вас, солдаты и офицеры, повторно, что виновно не только немецкое командование, которое отдает приказы об уничтожении советского населения, но и немецкие солдаты и офицеры, которые выполняют эти приказы. Никто из вас не избежит возмездия за исполнение этих приказов. Есть только один путь избежать ответственности за преступление - не совершать его", - говорится в послании.

Вторая часть листовки - обращение к военным 45-й и 707-й дивизий. "Нам стало известно, что так называемый отряд особого назначения и охотничьи отряды, составленные из ваших дивизий, совершают преступления против советского мирного населения. Так, в ноябре 1943 года солдатами и офицерами этих отрядов был сожжен населенный пункт Сельное. 14 января 1944 года жители населенного пункта Ола были согнаны этими отрядами в дома и сараи и затем подожжены…Ваше правительство сказало вам, что эти люди - партизаны, и вы автоматически привели в исполнение этот приказ по убийству и сожжению. Из-за этого невинные старики и дети приняли мучительную смерть. Как вы будете отвечать за такие жестокие деяния? Кто простит вам такие зверства?" - адресуют вопросы авторы листовки.

Сейчас ценная находка у специалистов. Дальнейшая ее судьба решится в ближайшее время.

76 лет назад жители Олы, а также их соседи из близлежащих деревень в ожидании освобождения скрывались от оккупантов. Утром 14 января 1944 года немцы окружили деревню. Людей загоняли в дома, затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали, бросали в огонь живыми. В деревне погибли почти 1758 человек - в 12 раз больше, чем в Хатыни. После войны Ола не возродилась.

Вопрос о создании мемориального комплекса озвучила в декабре прошлого года во время общения Президента Беларуси со студентами и преподавателями медицинских университетов студентка гомельского вуза. Александр Лукашенко инициативу поддержал. Средства на возведение мемориала собраны в том числе и на республиканском субботнике.-0-