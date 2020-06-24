Могилевчанин перечислил лжеброкерам более Br157 тыс.

24 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевские следователи возбудили уголовное дело в отношении лжеброкеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил СК, передает БЕЛТА.

В апреле 68-летний могилевчанин зарегистрировался на биржевой платформе LHK-Group.com. "После этого с мужчиной начали связываться представители платформы с обещаниями и гарантиями приумножить инвестиционный капитал. На протяжении месяца пенсионер вносил различные суммы, а когда решил обналичить средства, сотрудники биржи потребовали $8 тыс. для вывода денег. Мужчина отказался выполнять условие и пополнять счет на указанную сумму. После этого с ним перестали выходить на связь", - говорится в сообщении.

Общая сумма, которую перечислил пенсионер лжеброкерам, составила более Br157 тыс. Как отметил в СК, мужчина копил эти деньги много лет.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следователи напоминают: не стоит доверять обещаниям быстрого обогащения в интернете. Прежде чем перечислять деньги на интернет-ресурсы, нужно убедиться в надежности и безопасности этих платформ, просмотреть отзывы уже существующих клиентов.-0-