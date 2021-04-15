Могилевчанин выманил у знакомых под предлогом развития бизнеса почти Br30 тыс.

15 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин под предлогом развития бизнеса занял у нескольких человек более Br29 тыс. и не вернул долги. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлениями обратились сразу несколько могилевчан и минчанин. Заявители сообщили, что их обманул визуально знакомый мужчина: он брал деньги в долг под предлогом развития бизнеса. Таким образом предприимчивый мужчина завладел более чем Br29 тыс.

Правоохранители выяснили, что денежные средства брал 42-летний водитель одной из организаций города, ранее не судимый мужчина. Он общался со всеми заявителями поодиночке, рассказывал, что мечтает заняться бизнесом самостоятельно. При этом делился возникшей проблемой: стартовый капитал есть, но его не хватает, а после просил о помощи.

"Разумеется, взятые в долг деньги он обещал отдать при первой же возможности, как только наладит работу. Время проходило, но деньги так и не возвращались их законным владельцам. Мужчина придумывал различные предлоги, чтобы не встречаться с друзьями, а после и вовсе перестал отвечать на телефонные звонки и выходить на связь", - отметила Елена Симонова.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователи дали правовую оценку.-0-