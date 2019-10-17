17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин забрал карточку из банкомата и пять дней жил за чужой счет, сообщила БЕЛТА официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД поступило заявление от 73-летней могилевчанки. Она рассказала, что неизвестный с карт-счета принадлежащей ей банковской карты похитил более Br213.

Выяснилось, что чужой карточкой воспользовался 49-летний не работающий, ранее не судимый мужчина. Женщина забыла свое платежное средство в инфокиоске, расположенном в одном из продуктовых магазинов по улице 30 Лет Победы. Вставив карточку и не получив ее назад, она решила, что платежное средство было изъято, поэтому не спешила обращаться в правоохранительные органы. Только спустя несколько дней набрала номер службы поддержки банка и сообщила о возникшей проблеме. За это время мужчина, который забрал карту из инфокиоска, потратил деньги пенсионерки на продукты и спиртные напитки.

Материалы переданы в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК.-0-