Могилевчанка хранила дома более 15 кг насвая

13 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Ленинского РОВД Могилева в квартире 21-летней могилевчанки по улице Якубовского обнаружено и изъято 15,3 кг некурительного табачного изделия насвай. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

По информации оперативников, могилевчанка продавала насвай на улицах города, предварительно созваниваясь с клиентами и договариваясь о встрече. Как правило, ее покупателями становились знакомые и приятели. Таким способом могилевчанка "хотела немного подзаработать на жизнь".

"Несмотря на то, что девушка утверждала, что еще ничего не успела продать, стало известно, что продажей насвая она занимается уже на протяжении нескольких месяцев", - рассказали в УВД.

В отношении могилевчанки составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.16.10 КоАП Беларуси (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания). Ей грозит штраф от 10 до 40 базовых величин (одна БВ равна Br24,5) с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных некурительных табачных изделий.-0-