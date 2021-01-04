Могилевчанка лишилась денег при попытке купить в интернете телефон

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанка лишилась Br450 при попытке купить в интернете телефон. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратилась 20-летняя могилевчанка, которая рассказала, что была обманута незнакомцем в интернете. Неизвестный завладел деньгами девушки.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили, что девушка была обманута 24-летним жителем Светлогорска, который не работал и уже был неоднократно судимым за мошенничество. Молодой человек разместил на одном из сайтов объявление о продаже мобильного телефона, а когда на него откликнулась заинтересованная покупательница, парень предложил ей выслать гаджет. Могилевчанка перевела требуемую сумму, однако в ответ ничего не получила. Более того, продавец заблокировал ее во всех социальных сетях и перестал отвечать на звонки. Осознав, что была обманута, девушка обратилась к правоохранителям за помощью.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Следователями дана правовая оценка.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева напоминают гражданам: будьте внимательны и осторожны к посторонним людям, предлагающим вам свои услуги или сомнительные сделки. "Никогда не принимайте сомнительные предложения, даже если они кажутся вам выгодными. Покупая что-то с рук, прежде чем забрать интересующий вас товар и отдать деньги, внимательно рассмотрите его и, не выпуская из рук, отдайте деньги. Не доверяйте деньги продавцу, пока вы не получили желаемый товар. Не соглашайтесь на подработку, условия которой оговорены только на словах и не закреплены документально", - сказали в ведомстве.-0-