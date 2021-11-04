4 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевские подростки несколько месяцев работали закладчиками психотропов. Об этом в эфире "Радио-Минск" сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, передает БЕЛТА.

Согласно материалам уголовного дела, с августа по ноябрь 2020 года четверо жителей Могилевской области, учащиеся и студенты в возрасте от 16 до 18 лет, действовали в составе группы. Ранее никто из них к уголовной ответственности не привлекался.

"Преступная деятельность началась со вступления двух подруг, 16 и 18 лет, в одну из групп в социальных сетях, где предлагалось заработать "легкие" деньги. Девушки знали, что будут заниматься распространением особо опасных психотропов, но их это не остановило. Они прошли стажировку и приступили к работе. К этому занятию младшая из подруг подключила своего 17-летнего парня и 16-летнюю одногруппницу", - рассказала Юлия Гончарова.

Четыре месяца молодые люди делали закладки свертков с запрещенными веществами в Могилеве и на территории района. За это время они не только оборудовали более полусотни тайников психотропными веществами, но и сами употребляли товар.

Действия фигурантов квалифицированы по ч.3 ст.328 (незаконный с целью сбыта оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, совершенный группой лиц) УК. Наказание - 8, 7 и 6 лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.-0-