Молодая женщина утонула в озере в Лунинецком районе

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе в озере утонула молодая женщина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестской областной организации ОСВОД.

Несчастный случай произошел 22 июля. Супружеская пара из Микашевичей около 17.00 приехала на отдых на берег озера Глубокое рядом с деревней Запросье. Вскоре мужчине понадобилось отлучиться по делам. Ближе к 18.00 он вернулся обратно. Жены нигде не было, а на берегу лежали ее вещи и телефон. Самостоятельно ее найти не удалось и мужчина обратился за помощью к правоохранителям.

К поискам подключились сотрудники ОСВОДа. Сегодня водолазы обнаружили тело женщины 1988 года рождения в 15 м от берега на глубине 5,5 м.

Отмечается, что водоем не оборудован для купания.-0-