Молодой мужчина утонул в Ясельде в Ивановском районе

1 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе в реке Ясельда утонул молодой мужчина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Несчастный случай произошел 30 июня. Примерно в 17.20 поступила информация, что в реке возле деревни Бусса утонул человек. Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды 22-летнего мужчину.

В управлении Следственного комитета по Брестской области рассказали подробности трагедии. Молодой человек пас коров. К нему пришли супруга и две племянницы, которые захотели искупаться в реке. Спустя время жена начала звать на помощь: обе девочки тонули. Парень бросился их спасать. Девушка выбралась из воды самостоятельно. Ее муж успел вытолкнуть детей к берегу, однако сам утонул.

Следователи с привлечением специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрошены родственники погибшего и очевидцы произошедшего. Ивановский РОСК проводит проверку.-0-