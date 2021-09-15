Молодой волк забежал во двор сельчанина в Ивацевичском районе

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе молодой волк забежал в деревню, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий ветврач - эпизоотолог районной ветеринарной станции Сергей Шиманчик.

Случай произошел в деревне Галенчицы. На рассвете волчонок забрел во двор и полез в птичник. Хозяин принял зверя за собаку. Он схватил первый попавшийся под руку инструмент и стал прогонять животное, обороняться от него. Только спустя время сельчанин понял, кто забежал к нему на подворье. Волк был убит.

Мужчина сообщил о случившемся ветеринарам. Специалисты предполагают, что, вероятнее всего, молодой зверь отбился от стаи и пришел в село по неопытности в поисках пропитания. Тем не менее в деревне провели профилактическую вакцинацию кошек и собак против бешенства.-0-