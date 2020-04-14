Мошенничество на $340 тыс.: суд вынес приговор работнице банка из Берестовицкого района

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Берестовицкого района вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.

Женщина 1961 года рождения работала в расчетно-кассовом центре филиала одного из банков в Берестовицком районе. С середины 2009 года по ноябрь 2018-го она принимала от клиентов деньги якобы для размещения на вкладе под высокие проценты. Причем взамен женщина выдавала им изготовленные с помощью банковских печатей и штампов бумаги. Полученные деньги она присваивала. От потерпевших женщина получила $340 тыс. и 36 тыс. евро.

Суд признал обвиняемую виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Ей назначено лишение свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

"В пользу потерпевших с обвиняемой взысканы денежные средства в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда", - говорится в сообщении суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-