Мошенник завладел 20 столичными квартирами: возбуждено уголовное дело

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, связанном в том числе с куплей-продажей недвижимости. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

По данным следствия, 45-летний мужчина с 2011 года по 2020 год обманул не менее 25 граждан и под различными предлогами завладел их имуществом и денежными средствами в размере более $400 тыс.

"В некоторых эпизодах обвиняемый подыскивал собственников столичных квартир или частных домов, ведущих асоциальный образ жизни, инвалидов, бывших воспитанников интернатов или лиц престарелого возраста. Он убеждал их продать свое жилье в столице взамен на другое - меньшее по стоимости, находящееся за пределами города Минска, при этом разница в деньгах должна была остаться у потерпевших", - рассказали в ведомстве.

После соблюдения всех юридических формальностей граждане оставались как без вырученных за продажу денежных средств, так и без обещанного взамен хорошего жилья. Средства, вырученные от продажи имущества, обвиняемый присваивал, лишь в некоторых случаях он предоставил гражданам малопригодные для проживания строения без удобств в сельских населенных пунктах или в Минске. Не менее 20 фактов противоправной деятельности, совершенных подобным способом, уже зафиксированы следствием.

Кроме того, в пяти случаях фигурант под различными предлогами просил дать ему денежные средства в долг, при этом не намереваясь выполнить принятые на себя обязательства по их возврату. Для убедительности он писал расписки о получении денежных средств или даже заключал договоры займа.

Все полученные противоправным способом денежные средства он тратил на личные нужды, в том числе посещая игорные заведения.

Действия 45-летнего мужчины квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. У следователей имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности фигуранта может быть больше. В связи с этим граждан, пострадавших от подобных действий, просят сообщить об этом по телефонам 8(017) 389-55-55 или 102.-0-