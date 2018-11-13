Мошенники через интернет выманили у жителя Дятловского района $3 тыс.

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мошенники выманили у жителя Дятловского района $3 тыс. якобы для сделок с ценными бумагами. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

С заявлением о совершении преступления обратился 41-летний мужчина. Он обнаружил в интернете сайт компании, предлагающей заработок на сделках с фиксированной прибылью и привлечением для этого аналитиков самой компании.

"После регистрации на сайте он выполнял все указания куратора компании. Перечислял в Российскую Федерацию иностранную валюту, полагая, что его деньги идут на сделки с ценными бумагами и металлами", - сказал Сергей Шершеневич. Всего мужчина перечислили около $3 тыс.

Фото УСК по Гродненской области

Вывести свои деньги с обещанными процентами мужчина так и не смог. За эту операцию представлявшийся по телефону работником компании человек потребовал с него перечисления $1 тыс., а после отказа выполнить требование перестал выходить на связь.

Дятловским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана с использованием интернета (ч.1 ст.209 УК). Следователи установили, что потерпевший перечислял деньги в Россию на адреса физических лиц. В интернете есть множество информации о том, что компания, от действий которой пострадал мужчина, является мошенническим проектом, жертвами которого стали граждане многих стран. Снимавшийся в презентационном ролике миллионер в реальности - малоизвестный актер. Несмотря на это, количество жертв обмана увеличивается.

Следователи настоятельно рекомендуют гражданам не пытаться заработать деньги при помощи сомнительных интернет-ресурсов.-0-