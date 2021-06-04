4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники оформили на жительницу Молодечно онлайн-кредит на Br10 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

На днях в Молодечненский РОВД обратилась 31-летняя горожанка. Женщина рассказала о том, что после разговора с "сотрудником банка" с карты были списаны все денежные средства, а также на ее имя оформлен онлайн-кредит на сумму Br10 тыс.

"Как выяснилось, жительнице Молодечно поступил звонок якобы из столичного филиала "Банк БелВЭБ", в котором она обслуживается. "Сотрудник банка" сообщил, что некая женщина предоставила генеральную доверенность и от ее имени хочет получить кредит в размере Br5 тыс. Жительница райцентра стала уверять, что никого такими полномочиями не наделяла. Тогда собеседник предложил сверить ее паспортные данные, при этом полностью назвал верные имя, фамилию и отчество женщины. Продиктовав ей личные данные, злоумышленник попросил подтвердить правильность информации, подбивая на ответ "да", - рассказали в УВД.

Как уверяет женщина, во время непродолжительной беседы больше никаких конфиденциальных сведений она не называла. Однако в ходе проведенных мероприятий оперативниками было установлено, что разговор с лжесотрудником банка длился без малого 2 часа. За это время на мобильный телефон заявительницы приходили СМС-сообщения с одноразовыми кодами доступа в интернет-банкинг и подтверждения операций, а также уведомление об одобренном кредите на сумму Br10 тыс., который она не оформляла. Когда женщина забила тревогу и позвонила в банк, ей сообщили о списании с карты Br870 и перечислении на неизвестный счет полученного кредита.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 УК. В настоящее время оперативники по противодействию киберпреступности продолжают выяснять все детали произошедшего.

Правоохранители обращают внимание, что хакеры постоянно оттачивают преступное ремесло. Стоит опасаться нового вида кибермошенничества, когда аферисты подбивают своего собеседника произнести слово "да", чтобы в дальнейшем использовать образец голоса жертвы для подтверждения банковских операций. "Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты советуют не вступать в разговор с неизвестными лицами, которые звонят по телефону от имени банков, других финансовых или государственных структур. В случае любых подозрений немедленно кладите трубку и перезванивайте в банк самостоятельно по номеру, указанному на обратной стороне карты. Ни в коем случае никому и никогда не сообщайте CVV и одноразовые коды из СМС или push-уведомлений. Также помните, что настоящий сотрудник не будет возражать против завершения разговора, а мошенник приложит все усилия, чтобы продолжить общение", - добавили в УВД.-0-