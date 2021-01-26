Мошенники за выходные 15 раз пытались похитить деньги с карт-счетов жителей Гродненской области

26 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Телефонные и интернет-мошенники за выходные 15 раз попытались получить личные данные карточек жителей Гродненской области. В некоторых случаях люди попались на их уловки, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
За минувшие выходные в службу милиции 102 УВД Гродненского облисполкома поступило 15 звонков о действиях телефонных и интернет-мошенников. Люди сообщали, что у них пытались получить данные платежных карт. Некоторые же попались на уловки и лишились денег.
"Из этих сообщений можно сделать вывод, что мошенники не меняют схемы своей работы. Звонки поступают с разных номеров. В одном случае код соответствовал, например, Литве", - рассказали в милиции.
Правоохранители отметили, что звонки, вероятней всего, будут продолжаться. В прошлом году мошенники на доверчивости жителей Гродненской области заработали более Br740 тыс.
"Помните, при любом звонке якобы из банка, когда у вас просят предоставить реквизиты банковской карты, вы можете смело вешать трубку. Не поддавайтесь и на уговоры якобы сотрудников правоохранительных органов, которые просят оказать содействие", - обратили внимание в милиции.
В случае любых сомнений, советуют правоохранители, до принятия решений лучше позвонить в милицию.-0-