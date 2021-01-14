Мошенники звонят белорусам от имени Нацбанка

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последнее время в Беларуси зафиксированы звонки посредством Viber от мошенников, которые представляются сотрудниками Национального банка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Единый портал финансовой грамотности.

При этом звонки могут совершаться с телефонных номеров, похожих на номер контакт-центра Национального банка +375 (17) 375-20-02 с использованием официального логотипа.

Специалисты обращают внимание, что сотрудники банков не используют Viber для звонков клиентам. Мошенники используют специальное программное обеспечение, которое обеспечивает подмену номера.

Мошенники могут обладать начальной информацией о человеке (имя, отчество, в редких случаях они знают фамилию, личный номер паспорта, иногда - неполный номер банковской платежной карточки). Они называют имеющуюся у них информацию для создания у клиента доверия и уверенности, что звонит сотрудник банка и др. Чаще всего злоумышленники просят назвать недостающие цифры карточки или 3D-Secure код, который пришел на мобильный телефон.

После получения данных злоумышленники могут вывести денежные средства, используя сервисы переводов банков либо воспользоваться системой интернет-банкинга и перевести деньги с карточки человека на карточки/кошельки мошенников, открыть счета в других банках с использованием межбанковской системы идентификации, оформить онлайн-кредит.

Кроме того, участились случаи создания фишинговых сайтов известных торговых площадок и сервисов, таких как Kufar и "Белпочта", а также интернет-банкингов банков. Внешне данные сайты и ссылки максимально похожи на оригинальные Пример таких ссылок: kufarpay.space, kufar.name, belpost.biz.

После перехода по подобной ссылке и заполнения информации данные становятся известны мошенникам. Злоумышленники могут представляться как продавцами, так и покупателями. Торговые площадки чаще используются мошенниками как базы данных, сами же вредоносные ссылки и общение происходит в социальных сетях и популярных мессенджерах.

В связи с этим граждан просят быть бдительными и помнить об основных правилах безопасности. Так, никому не следует сообщать личную информацию, данные карточки, коды из смс. Рекомендуется установить лимит по расходам средств, завести карточку для оплаты в интернете. Не стоит разглашать данные своей карточки в интернете. Для входа в системы нужно устанавливать надежные пароли. Рекомендуется пользоваться антивирусными программами, установить смс-оповещение, обращать внимание на корректность открываемой ссылки, присматриваться к написанию имени сайта и наличию у браузера отметки о том, что сайт безопасен.-0-