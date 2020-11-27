Мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП в Бресте

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте мотоцикл врезался в легковой автомобиль - пострадали двое молодых людей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

Авария случилась 25 ноября около 17.40. По предварительной информации, за рулем мотоцикла Yamaha был 25-летний брестчанин. Напротив одного из домов на улице Радужной он врезался в попутный автомобиль Skoda Yeti под управлением 47-летней женщины. В результате ДТП мотоциклист и его 15-летний брат-пассажир получили травмы.

Проводится проверка. Установлено, что оба парня были в мотошлемах.

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