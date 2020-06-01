Мотоциклист погиб в столкновении с легковушкой под Могилевом

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе парень на Yamaha столкнулся с Volkswagen Passat. Мотоциклист погиб, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 31 мая около 14.30 на 21-м км автодороги Селец - Присно - Мосток - Дрибин - Горки. Ехавший за рулем легкового автомобиля 52-летний житель Гродно решил развернуться на дороге. "При развороте водитель не убедился в безопасности выполняемого маневра. В итоге он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении мотоциклистом", - проинформировали в ГАИ.

В результате аварии 28-летний мотоциклист погиб на месте, водитель авто с травмами был доставлен в больницу.-0-