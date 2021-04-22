Мотоциклист пострадал после столкновения с легковушкой в Минске

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП на столичном Сморговском тракте пострадал мотоциклист, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, инцидент произошел сегодня около 15.15. 30-летний водитель "Фольксвагена" ехала по Сморговскому тракту со стороны улицы Новаторской. На пересечении с улицей Щедрина она не уступила путь мотоциклу "Кавасаки", который двигался по главной дороге, и столкнулась с ним.

36-летний мотоциклист был с травмами доставлен в учреждение здравоохранения.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает, что на перекрестке водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить путь транспорту, приближающемуся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.-0-