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01 августа 2020, 21:28

Мотоциклист только сегодня зарегистрировал свой байк и уже попал в ДТП

Фото Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист-новичок в Минске не справился с управлением своим транспортом и попал в больницу, сообщает корреспондент ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, 42-летний водитель мотоцикла "Минск", двигаясь со стороны

внешнего кольца МКАД в направлении НТЦ "Республиканский полигон для испытания мобильных машин", не справился с управлением и упал с транспортного средства. В результате ДТП мужчина с травмами доставлен в учреждение здравоохранения. По факту происшествия ведется разбирательство.

Сообщается, что водитель мотоцикла недавно приобрел транспортное средство и сегодня зарегистрировал его в ГАИ. В связи с ростом ДТП с участием двухколесного транспорта Госавтоинспекция рекомендует мотоциклистам реально оценивать свои силы, возможности и способности своего транспортного средства и не нарушать ПДД.-0-

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