Мотоциклист врезался в дерево на Партизанском проспекте в Минске

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Партизанском проспекте в Минске мотоциклист врезался в дерево, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.Предварительную информацию о ДТП озвучила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская. По ее словам, авария с участием 22-летнего мотоциклиста произошла сегодня около 19.00. Водитель "Ямахи" ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Васнецова в направлении площади Ванеева, не справился с управлением, его вынесло за пределы проезжей части прямо на дерево.На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства аварии.Мотоциклиста осматривают медики.-0-