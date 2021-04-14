Мозырянин оборудовал в квартире место для выращивания конопли

14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырянин оборудовал помещение под выращивание конопли, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники наркоконтроля проверили квартиру 31-летнего жителя райцентра. По имеющейся информации, он мог употреблять наркотики. В одной из комнат правоохранители обнаружили оборудование для выращивания конопли. Был изъят полимерный ящик, обитый фольгированным утеплителем. Приспособил к ящику диодную лампу для освещения, компьютерные кулеры для вентиляции воздуха.

"Мужчина подошел к процессу основательно и со знанием дела. Он приобрел жидкое органическое удобрение и приличный запас семян конопли. Оперативники насчитали более 20 свертков, пакетиков, емкостей с упакованными семенами растения. В металлическом бидоне с водой нашли вещество растительного происхождения. Фрагменты пластиковых бутылок с нагаром указывали на то, что выращенное зелье готовили там же", - рассказали в УВД.

По заключению экспертизы, изъятое вещество - марихуана общей массой более 4 г.

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.-0-