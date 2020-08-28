Мужчина нашел снаряд времен ВОВ в Бресте

28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте и Лунинецком районе Брестской области найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В Бресте мужчина нашел возле своего гаража в траве металлический предмет, напоминающий снаряд. О находке мужчина сообщил правоохранителям, и на место прибыли сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Найденным боеприпасом оказался артиллерийский снаряд 152 мм. Обследовав участок, других взрывных устройств саперы не обнаружили.

Похожий случай произошел в Лунинецком районе. В деревне Лахва сельчанин во время земельных работ нашел на участке артснаряд 76 мм.

Все боеприпасы уничтожены.-0-