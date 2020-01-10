Мужчина погиб на пожаре в Чашникском районе

10 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Чашникском районе неосторожность при курении в доме привела к гибели пенсионера, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Митьковцы поступило сегодня в 00.46. Дом горел открытым пламенем, частично обрушилась кровля. Во время тушения пожара спасатели под слоем обрушившихся конструкций нашли труп хозяина дома 1957 года рождения.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.

По данному факту проводится проверка, причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-