Мужчина погиб при пожаре дома в Бешенковичском районе

23 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре дома в Бешенковичском районе погиб мужчина, причина возгорания выясняется, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре дома по ул. Центральной в деревне Сокорово поступило 22 ноября в 04.36. Дом горел открытым пламенем, обрушились кровля и потолочное перекрытие. Во время тушения работники МЧС в коридоре на полу под слоем обрушившихся строительных конструкций нашли обгоревший труп хозяина 1958 года рождения.

Пожар ликвидирован, в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается.-0-