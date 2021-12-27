Мужчина погиб при пожаре дома в Дубровенском районе

Фото Витебского областного УМЧС
27 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Дубровенском районе при пожаре дома погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в деревне Баево поступило 26 декабря в 12.40. Деревянный дом горел открытым пламенем, рушилась кровля, также в огне была хозяйственная постройка. "Работниками МЧС в ходе тушения пожара в комнате под слоем обрушившихся строительных конструкций обнаружен труп мужчины, 1977 года рождения. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка", - сказали в управлении МЧС.
В доме уничтожена кровля, потолочное перекрытие и часть стены. Сарай сгорел полностью.-0-