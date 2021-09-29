Мужчина погиб при пожаре дома в Поставском районе

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Поставском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

"28 сентября в 18.20 спасателям поступило сообщение о задымлении в доме в г.п. Воропаево. В результате пожара погиб хозяин 1981 года рождения, неработающий", - сообщили в МЧС.

В комнате огнем повреждены кровать и постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается.

Кроме того, 28 сентября в 23.54 поступила информация о пожаре в квартире по ул.Школьной в Витебске. Работники МЧС спасли сына хозяйки 1986 года рождения, неработающего. Пострадавший госпитализирован. В результате произошедшего в кухне закопчены стены и потолок. Причина пожара также устанавливается.-0-