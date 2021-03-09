9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре квартиры в Сенненском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в квартире в деревне Цыпки Сенненского района поступило спасателям сегодня около 03.11. В результате пожара погиб хозяин 1946 года рождения. В квартире повреждено имущество, закопчены стены, потолок.

Причина пожара устанавливается.

Как уточнили в областном управлении, всего за прошедшие сутки в населенных пунктах региона произошло четыре пожара, при которых погиб один человек, повреждены два строения и автомобиль.-0-