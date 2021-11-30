Мужчина погиб при пожаре в Барановичском районе

30 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Барановичском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.

Несчастный случай произошел 29 ноября в деревне Молчадь. Сообщение о задымлении в деревянном жилом доме по ул.Советской спасателям поступило в 18.28. Когда работники ГРОЧС прибыли к месту вызова, внутри жилища стояло плотное задымление. На полу в жилой комнате без признаков жизни они обнаружили мужчину 1970 года рождения. Известно, что он нигде не работал, в доме проживал с разрешения хозяйки.

В результате происшествия повреждены кровать и постельные принадлежности, внутренняя отделка и пол комнаты. Причины пожара и гибели мужчины устанавливаются.

В январе - октябре в Брестской области отмечается увеличение количества пожаров (на 11%) и гибели от них людей (18%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный рост числа погибших зарегистрирован по причине неосторожного обращения с огнем (61 факт, из них 47 - при курении). Более половины погибших накануне пожара употребляли спиртное.-0-