Мужчина погиб при пожаре в Новогрудском районе

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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в деревне Загорье-Сенненское Новогрудского района погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 22 ноября в 20.00.

В результате огнем уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.

В 20.22 под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружено тело хозяина дома.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-