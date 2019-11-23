Мужчина погиб при пожаре в Новогрудском районе

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 23 ноября 2019
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:18 Мисникова: у нас боевое настроение и вся наша команда заряжена на победу Культура
16:18 Житель Минского района обманом завладел чужим имуществом более чем на Br572 тыс. Происшествия
16:03 Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии В мире
15:41 Заявки на минский областной конкурс по робототехнике принимаются до 1 декабря Технологии
15:26 В минской многоэтажке произошел пожар Происшествия
14:55 Ветрено и до -13°С будет в Беларуси 24 ноября Общество
14:15 Инклюзивный детско-юношеский фестиваль" СоТворение" пройдет 25-27 ноября в Минске Регионы
13:47 Нерадивость кадров среднего звена необходимо искоренять - Шерстнев Регионы
12:58 Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,2 В мире
12:14 В столице Колумбии ввели комендантский час из-за забастовок В мире
12:05 Мужчина погиб при пожаре в Новогрудском районе Происшествия
12:01 Паспорта безвизовых туристов вручили Деду Морозу и Снегурочке на Августовском канале Регионы
11:53 На литовских пунктах пропуска возможны затруднения в движении Регионы
11:51 Упавший под поезд в минском метро мужчина прооперирован, он в крайне тяжелом состоянии Происшествия
11:29 Номер Лизы Мисниковой с очень сильной энергетикой - польская журналистка Культура
11:25 В Полоцке легковушка вылетела в кювет, три человека в больнице Происшествия
11:12 Международная юридическая олимпиада "Молодежь за мир" пройдет 25-29 ноября в Минске Общество
11:03 Брестчанин пытался ввезти в Беларусь 230 кг сыра и более 50 телефонов iPhone Происшествия
10:34 Теннисисты Великобритании и Испании вышли в полуфинал Кубка Дэвиса Спорт
10:30 Похитителя медного кабеля задержали в Гродно Происшествия
10:30 Белорусы победно дебютировали на ЧМ по пляжному футболу Спорт
10:14 Реконструкция переправы Наполеона через Березину пройдет 24 ноября на Брилевском поле Культура
09:55 Минское "Динамо" сыграет против омского "Авангарда" в гостевом матче чемпионата КХЛ Спорт
09:48 В Гливице пройдет генеральная репетиция детского "Евровидения-2019" Культура
09:40 Как разделить недостроенный дом и выселить супруга-дебошира из совместной квартиры - отвечает адвокат Общество
09:33 Сморгонь сегодня принимает "Дажынкі" Гродненской области Регионы
09:01 Лукашенко поздравил аграриев Гродненской области с "Дажынкамі" Президент
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии Регионы
09:00 Картина дня: совещание по развитию АПК Витебской области, официальные итоги выборов и профилактика гриппа Общество
09:00 Такахару Тезука: "Ваше преимущество – это потенциал. Вы еще многое можете сделать – и увидеть результат" Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
23 ноября 2019, 12:05

Мужчина погиб при пожаре в Новогрудском районе

Фото из архива
Фото из архива

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в деревне Загорье-Сенненское Новогрудского района погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 22 ноября в 20.00.

В результате огнем уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.

В 20.22 под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружено тело хозяина дома.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродненская область МЧС пожар
Новости рубрики Происшествия
Житель Минского района обманом завладел чужим имуществом более чем на Br572 тыс.
Фото из архива В минской многоэтажке произошел пожар
Фото из архива Упавший под поезд в минском метро мужчина прооперирован, он в крайне тяжелом состоянии
Фото МЧС В Полоцке легковушка вылетела в кювет, три человека в больнице
Фото ГТК Брестчанин пытался ввезти в Беларусь 230 кг сыра и более 50 телефонов iPhone
Фото МВД Похитителя медного кабеля задержали в Гродно
Главное
Александр Лукашенко Итог президентского совещания по АПК Витебской области: никаких надстроек и возможность приватизации
Центризбирком утвердил итоги выборов депутатов Палаты представителей седьмого созыва
Мегальготы в "Великом камне" и рекорды IT - Румас рассказал о возможностях инвестировать в Беларусь
Такахару Тезука: "Ваше преимущество – это потенциал. Вы еще многое можете сделать – и увидеть результат"
Топ-новости
Госнаград и Благодарности Президента удостоены представители различных сфер деятельности
Поддерживая частный сектор: ЕИБ предоставит Беларусбанку кредитную линию на 85 млн евро
В Нацбанке рассказали о дальнейших шагах по обеспечению устойчивого развития экономики
Как разделить недостроенный дом и выселить супруга-дебошира из совместной квартиры - отвечает адвокат
В Гливице пройдет генеральная репетиция детского "Евровидения-2019"
"Витьба" – 30 лет вместе!
 В Беларуси инициируют меры для защиты туристов и бизнеса от некачественных туруслуг за рубежом
ЦИК направил возражения по поводу отчета ОБСЕ по парламентским выборам
В "Клубе редакторов" провокации со стороны наблюдателей на выборах назвали рэкетирством из 1990-х
В Беларуси потеплеет в середине следующей недели
Сайт kids.pomogut.by призван научить детей безопасному поведению в сети - ЮНИСЕФ
Беларусь инициирует создание в СНГ трансъевразийских компаний
Петришенко: личность Кастуся Калиновского должна объединять народы
Белорусский лыжник Михаил Семенов выиграл золото на турнире в России
Гигиена рук, респираторный этикет - Минздрав напоминает о простых правилах защиты от инфекций
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.