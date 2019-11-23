Мужчина погиб при пожаре в Новогрудском районе

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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в деревне Загорье-Сенненское Новогрудского района погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило спасателям 22 ноября в 20.00.
В результате огнем уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.
В 20.22 под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружено тело хозяина дома.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-