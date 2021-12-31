Мужчина погиб при пожаре в Речицком районе

Фото Гомельского областного УМЧС
31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Речицком районе погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре деревянного дома в агрогородке Солтаново поступило спасателям сегодня в 04.05.
К прибытию на место вызова подразделений МЧС дом был полностью охвачен огнем. Работники МЧС при разборке обрушившихся строительных конструкций в комнате обнаружили сильно обгоревшее тело мужчины. Предполагается, что он самовольно проник в дом.
Спасатели ликвидировали пожар. Огнем уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество внутри, повреждены стены.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-