Мужчина погиб во время охоты в Городокском районе

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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Городокском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Вечером 21 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 37-летнего мужчины во время охоты в лесу Городокского района. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Следователи изъяли предметы, признанные вещественными доказательствами. В настоящее время допрашиваются свидетели. Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская.
Городокский РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Устанавливаются обстоятельства ЧП.-0-