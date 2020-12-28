Мужчина получил 4 года колонии за насилие в отношении сотрудника милиции и хулиганство

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор по уголовному делу об особо злостном хулиганстве и о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

События происходили поздно вечером 23 сентября. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на проезжей части улицы Притыцкого и проспекта Пушкина в Минске, из хулиганских побуждений ударил ногой по задней части автомобиля "Джили". Также он применил насилие в отношении замначальника отдела ГАИ МОБ УВД администрации Фрунзенского района Минска, который был в форменном обмундировании и выполнял обязанности по охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения. При этом обвиняемый выражался грубой нецензурной бранью, замахивался в сторону потерпевшего, а также не менее шести раз ударил его руками и ногами.

Кроме того, мужчина применил насилие в отношении старшего инспектора ДПС отдела ГАИ МОБ УВД администрации Фрунзенского района Минска, а также разбил стекло двери автомобиля "Джили", причинив ущерб ГУВД Мингорисполкома на общую сумму Br1 960.

В итоге суд назначил фигуранту 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-