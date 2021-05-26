26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный мужчина попал под поезд в Несвижском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

В дежурную часть Несвижского РОВД поступило сообщение от коллег из транспортной милиции о том, что на станции Погорельцы на железнодорожных путях лежит человек.

Как выяснилось, житель Барановичей в этот день приехал на дачу, где в течение дня помимо хозяйственных работ употреблял спиртное. "Это и стало причиной его падения между платформой и рельсами. В итоге он лишился большого пальца на правой руке. Прибывшие сотрудники милиции подняли мужчину на перрон и оказали ему первую помощь", - рассказали в ведомстве.

В УВД отметили, что это второй случай травмирования поездом с начала года на территории Несвижского района. Так, 22 марта электропоездом Минск - Брест смертельно травмирована женщина. Она переходила железнодорожный переезд, несмотря на работающую звуковую и световую сигнализацию, на сигналы поезда не реагировала, шла по переезду и махала руками.

Правоохранители напоминают, что объекты железнодорожной инфраструктуры являются зонами повышенной опасности. Переход через железнодорожные пути следует осуществлять в установленных и обозначенных для этого местах (пешеходные переходы, тоннели, мосты). При переходе через пути гражданам не следует пользоваться телефонами мобильной связи и наушниками. -0-