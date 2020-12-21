Мужчина повредил такси, останавливая уезжающих подруг

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Московского РУВД Минска задержали 31-летнего мужчину, который перекрыл движение транспорту, а также повредил капот автомобиля такси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

В оперативно-дежурную часть поступил звонок от таксиста, который сообщил, что неизвестный мужчина препятствует движению автомобиля такси, а также наносит удары по капоту. На место происшествия выбыли сотрудники милиции.

Выяснилось, что молодые люди после отдыха в одном из заведений столицы пошли за алкогольными напитками в магазин. После этого девушки вызвали такси, но приятеля с собой не взяли. Заметив, что подруги собираются уезжать, 31-летний мужчина перегородил дорогу транспорту и стал бить ногой по капоту, а после лег на него.

Неравнодушные граждане пытались успокоить мужчину, однако у них это не вышло. Сотрудники милиции задержали молодого человека непосредственно возле такси.

Известно, что мужчина нигде не работает и ранее не раз привлекался к ответственности за мелкое хулиганство.

Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК Беларуси.-0-