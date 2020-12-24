Мужчина приговорен к 2,5 года колонии за наезд на военнослужащего в Жодино

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Жодино вынес приговор по уголовному делу о насилии в отношении военнослужащего, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

События произошли вечером 11 августа 2020 года. Установлено, что обвиняемый умышленно наехал автомобилем Nissan Sentra на старшего сержанта, переходившего дорогу на улице 50 лет Октября вблизи магазина. Военнослужащий внутренних войск МВД в это время выполнял обязанности по охране общественного порядка в Жодино на незаконном массовом мероприятии. Потерпевший был в форменном обмундировании и экипирован специальными средствами. Протащив его на капоте машины около 30 м, водитель скрылся с места происшествия.

Военнослужащий получил телесные повреждения: перелом костей голени с растяжением связок правого коленного сустава, ушиб с гематомой теменной области слева, ссадину левого локтевого сустава.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в насилии в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, в целях воспрепятствования законной деятельности. Он приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-