11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина пытался ввезти из Украины в Беларусь патроны для травматического оружия, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Днем 10 апреля в пункте пропуска "Александровка" в автомобиле под управлением гражданина Украины было обнаружено 14 патронов калибра 9 мм. "При осмотре багажного отделения Toyota пограничный наряд нашел боеприпасы. Мужчина пояснил, что эти патроны не боевые, а предназначены для травматического оружия", - рассказали в ведомстве.
Госпогранкомитет напоминает, что за незаконные действия в отношении боеприпасов и их перемещение через границу предусмотрена уголовная ответственность.-0-
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