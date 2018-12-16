Мужчина решил срезать дорогу через Западную Двину и едва не утонул

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бешенковичах сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед мужчину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о тонущем в реке мужчине поступило 15 декабря в 14:34. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, мужчина находился около 50 м от берега. С помощью спасательного конца Александрова и доски работники МЧС извлекли пострадавшего из полыньи и передали его бригаде медиков. После осмотра он был госпитализирован в районную больницу с предварительным диагнозом "общее переохлаждение".

"Как выяснилось, спасенный мужчина пытался добраться из одного населенного пункта в другой через заледеневшую Западную Двину и провалился под воду, - говорится в сообщении МЧС. - Толщина льда на реке составляла около 5 см."-0-