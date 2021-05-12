Мужчина силой вывез в другую деревню бывшую жену: возбуждено уголовное дело

12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе мужчина незаконно лишил свободы бывшую супругу. Возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В одну из ночей 35-летний мужчина подкараулил бывшую супругу на улице. "Содержательного разговора не получилось. Тогда мужчина силой затолкал женщину в свой автомобиль и вывез ее за несколько десятков километров в соседнюю деревню", - рассказали в милиции.

Бывшая супруга, к счастью, не пострадала. Действиям подозреваемого дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и хулиганство.-0-