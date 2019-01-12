Мужчина смертельно травмирован товарняком в Городокском районе

12 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Молодой мужчина смертельно травмирован проходящим товарным поездом в Городокском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Трагедия произошла 12 января в 17.05 в районе станции Грибачи. Сообщение о происшествии в милицию поступило от дежурного диспетчера железной дороги. Выбывшей на место следственно-оперативной группой Городокского РОВД установлено, что уроженец района 1997 года рождения приехал из Витебска на станцию Грибачи, откуда пешком направился в свою деревню, расположенную в нескольких километрах.

Парень шел по тропинке вдоль железнодорожных путей. Машинист грузового состава, следовавшего по маршруту в Россию, увидел его и начал сигналить, применив экстренное торможение. Однако предупредить трагедию не удалось.

При себе у мужчины были обнаружены наушники-капельки. Все обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.-0-