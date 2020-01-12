12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина спас соседа на пожаре в Гомеле, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о задымлении в квартире на пятом этаже дома по пр. Речицкий поступило спасателям 10 января. Еще до прибытия подразделений МЧС дым заметил один из жильцов. Он зашел в квартиру и на полу в коридоре обнаружил соседа.

Пострадавший госпитализирован в Гомельскую городскую клиническую больницу №1.

За время пожара огонь успел повредить имущество в кухне. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото МЧС