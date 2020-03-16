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16 марта 2020, 13:02

Мужчина утонул на водохранилище в Пинском районе

Фото из архива
Фото из архива

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе на водохранилище утонул 49-летний местный житель. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел вечером 14 марта. Вместе со знакомым мужчина приехал на водохранилище вблизи деревни Горново, чтобы забрать лодку. За ней он отправился на противоположный берег, а товарищ остался ждать у автомобиля.

Переплывая водоем, сельчанин стал кричать, что лодка тонет. Второй мужчина не смог его найти и помочь, поскольку уже было темно. О произошедшем он сообщил в правоохранительные органы. Тело погибшего водолазы обнаружили и извлекли из воды 15 марта.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку.-0-

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