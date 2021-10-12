Мужчина утонул в мелиоративном канале под Брестом

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12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе устанавливают обстоятельства смерти мужчины в водоеме, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.
Несчастный случай произошел днем 11 октября. В правоохранительные органы от очевидца поступило сообщение об утонувшем мужчине в мелиоративном канале возле деревни Ковердяки. Около 16.00 работники МЧС извлекли утонувшего из воды. Им оказался местный житель 1960 года рождения, рабочий одного из предприятий района.
Видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти мужчины.-0-